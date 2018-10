Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Le montant alloué par le Département à la commune au titre de l'investissement s'élève à plus de 1,6 millions d'euros. Cette enveloppe permettra de financer plusieurs opérations : piscine municipale, cuisine centrale, skate Park, voiries, maison de veillée, espace numérique ou encore place des fêtes, champ de foire, soit une quinzaine de projets. Parallèlement, au titre du social, les actions validées et financées à hauteur de 290 000 euros concerneront l'insertion des jeunes et l'obtention du permis de conduire ", des actions préventives et d'accompagnement pour la gestion des ménages, la responsabilité et les économies d'énergie et le portage de repas, un dispositif pour soutenir les personnes âgées ou alitées. Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil départemental

