Après Saint-Philippe, le Président du Département Cyrille Melchior s'est rendu à Sainte-Rose pour signer avec le maire de la commune, Michel Vergoz, le Pacte de Solidarité Territoriale. " J'ai souvent entendu dire au sein notre assemblée que la partie Sud-Est de l'île était le parent pauvre, que Sainte-Rose se trouvait dans l'angle mort des politiques publiques. Je voudrais dire aujourd'hui aux Saint-Rosiens que le Département ne les oublie pas, bien au contraire. J'accorde beaucoup d'importance à ce territoire touristique, terroir du savoir-faire agricole réunionnais, gardien de la tradition rurale et de la créolité ", a précisé le Président du Département.

C’est en mairie que Michel Vergoz a accueilli Cyrille Melchior : " C’est un honneur pour la ville de Sainte-Rose d’accueillir le Président du Conseil départemental. C’est pour nous un jour important car l’institution départementale avant de se rendre chez nous a porté un regard assez détaillé sur notre territoire dans le cadre du PST. La démarche entreprise est belle, efficace et pragmatique. On parle de construire, d’avancer, c’est du concret. Je voulais vous remercier pour ce PST qui est conséquent pour nous. Une sacrée intervention menée de façon transparente et équitable ".

Aménagements et action sociale

La commune de Sainte-Rose bénéficie d’une enveloppe globale de plus de 2,2 M€, dont plus de 1,5 M€ sur un programme d’investissement. Les actions validées permettront l’aménagement d’un plateau sportif synthétique (un élément structurant du futur centre ville de Sainte-Rose), du Pôle technique de la mairie, d’un centre d’exposition permanente de la coulée volcanique 1977, de voiries, d’équipements pour l’entretien du linge de personnes âgées et handicapées.

Au titre du social, l’enveloppe de 330 000 € permettra la réalisation d’actions dans le cadre de l’accompagnement des familles, de l’insertion professionnelle, du financement de permis de conduire pour soutenir la jeunesse dans la recherche d’un emploi par exemple, faire de la solidarité intergénérationnelle.

Travailler ensemble

Le Président du Département a rappelé que les conseillers départementaux ont validé le dispositif de Pacte de Solidarité Territoriale qui prévoit une enveloppe de 90 millions d’euros sur trois ans en faveur des communes et des CCAS, sur des projets portés par les acteurs du territoire en lien avec les élus et les services départementaux : " Je suis très heureux de venir ici, à Sainte-Rose, pour confirmer l’engagement de la solidarité départementale et pour réaffirmer notre attachement au développement de l’Est de l’île. Je suis content d’être au contact de la population et de rencontrer les édiles qui ont été choisis pour porter la responsabilité de maires et d’Elus. Sur ce petit territoire, nous avons appris à vivre ensemble et je souhaite qu’au-delà, nous apprenions à mieux travailler ensemble".

Mutualiser les moyens

Le Président du Conseil Département a souligné la difficulté des temps présents : "Les périodes de vaches grasses sont terminées, le monde change et il faut revoir notre mode d’action. Mieux travailler ensemble, c’est une façon de prendre en considération cette mutation parce qu’il faut gagner en efficacité. Chaque euro investit doit être le plus efficace possible et c’est ce que je veux faire à travers le PST."

Dans cet objectif, Cyrille Melchior a explique sa méthode : "Je veux mutualiser les moyens humains et financiers, car les difficultés qui sont les nôtres n’ont pas diminué. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Maire ainsi que votre équipe, pour cette forte participation à l’élaboration de ce PST. Cela démontre que notre démarche est comprise et qu’elle est attendue dans un contexte budgétaire difficile pour l’ensemble des collectivités territoriales. Je terminerai en saluant le travail et l’implication des conseillers départementaux, des services de la Collectivité et de ceux de la Ville de Sainte-Rose dans l’élaboration de ce Pacte qui prévoit une aide départementale à hauteur de plus de 2,2 millions d’euros".

www.ipreunion.com