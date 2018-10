L'évènement se déroulera sur la place de la Libération - SIDR 400 au Tampon, la journée sera ponctuée de spectacles, d'échanges, d'une messe, remise de cadeaux et un bal la poussière pour clôturer l'après-midi. Un "village péï" sera mis en place, tout comme de nombreux stands d'informations à l'attention du public. voic le programme de la journée (photo d'archive)

8h30 Accueil des participants par Maroni et Joël Bègue

9h30 – 10h Ouverture de la journée – Spectacle de danse

10h – 10h30 Echanges interreligieux

10h30 - 11h30 Messe

11h30 -11h45 Discours du Maire du Tampon et du Présidente du Conseil Départemental

11h45 – 12h Remise du cadeau à une Centenaire et un Centenaire

12h15 - 12h45 Spectacle de Thierry Jardinot et Marie-Alice Sinaman

12h45 - 13h Frédéric Joron

13h - 16h30 Bal la poussière

Village Péï

- Fruits et légumes

- Gâteaux Péï, achards, confitures...

- Miel

- Vanille, curcuma

- Huiles essentielles et de massage

- Pôtées fleuries

Stand d'Information et de Prévention

• Stand du Département sur les aides aux personnes âgées :

Carte Mobilité Inclusion

Chèque Santé

APA

Aide Ménagère

Accueil familial

• Stand du Département sur les aides à l’habitat :

Amélioration de l’habitat

Fonds de Solidarité Logement

Régularisation du Statut d'Occupation

Accession à la propriété

• Atelier Bois de Goyavier

Répit repos

Bourse d’heure

Café des aidants

• Mdph

Gip Sap

Oriapa

ADN 974 - Dépistage diabète

ARAR

Respa Seul

France Parkinson

ALMA

France AVC Réunion

Mutualité de la Réunion

Adil

Fepem

Splar

PACT Réunion

Sud habitat conseil

Challenge des séniors

Aderr

Urass

Club de la joie

SDIS

www.ipreunion.com