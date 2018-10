Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Une délégation mauricienne de la mairie de Curepipe, conduite par le maire Hans Betty Margueritte, a été reçue mardi 23 octobre à la Villa du Département par les Vice-présidents délégués à la culture Béatrice Sigismeau et aux affaires internationales Daniel Gonthier. Rappelant les relations de coopération entre le Conseil départemental et l'île soeur, notamment dans les secteurs culturel et social, les élus départementaux ont plaidé pour un renforcement de ces liens.

Une délégation mauricienne de la mairie de Curepipe, conduite par le maire Hans Betty Margueritte, a été reçue mardi 23 octobre à la Villa du Département par les Vice-présidents délégués à la culture Béatrice Sigismeau et aux affaires internationales Daniel Gonthier. Rappelant les relations de coopération entre le Conseil départemental et l'île soeur, notamment dans les secteurs culturel et social, les élus départementaux ont plaidé pour un renforcement de ces liens.