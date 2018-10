Le musée Léon Dierx de Saint-Denis organise en collaboration avec la Johannesburg Art Gallery (JAG) d'Afrique Du Sud, l'exposition "Un monde flottant, dialogue d'estampes Japon-Europe" du 27 octobre 2018 au 24 mars 2019. Les visiteurs découvriront une sélection de gravures japonaises datant du XVIIe siècle au XIXe siècle, avec un choix d'estampes d'artistes européens de la fin du XIXe siècle.

L’exposition a été conçue par Tara Weber, responsable du département des estampes de la JAG, Bernard Leveneur, directeur du musée Léon Dierx et Claude Allemand, conservateur général honoraire du patrimoine.

Ce nouveau partenariat entre les deux musées est le prolongement d’une première exposition De Manet à Picasso, trésors de la Johannesburg art gallery et du musée Léon Dierx réalisée en 2016-2017 et qui avait remporté un très grand succès avec plus de 21 000 visiteurs. Il montre l’attachement du Département de La Réunion à collaborer avec la municipalité de Johannesburg pour une nouvelle manifestation artistique destinée à faire connaître la richesse des collections des deux institutions culturelles.

