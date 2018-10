"Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire d'amour qui nous unit à la population de Saint-André", c'est en ces termes que le maire Jean-Paul Virapoullé a débuté son discours à l'occasion de l'inauguration de la première Maison d'Accueillants Familiaux (MAF) à la Rivière du Mât les Bas, mercredi 24 octobre. De nombreuses personnes âgées avaient fait le déplacement pour participer à cet événement et découvrir cette structure, qui leur est dédiée. Lieu de vie sécurisant et chaleureux, avec jardin, intégrant le bien-vivre créole, cette MAF a pour marraine Aude Palant-Vergoz.

"Etre ici à l’occasion de l’ouverture de cette première MAF est un réel plaisir et une grande satisfaction" a indiqué le Président du Département "c’est un moment historique d’ouvrir cette structure, la première de France. Je tiens à remercier la Sénatrice Nassimah Dindar car ces MAF viennent des idées qu’elle a portées et que nous avons défendues avec elle. Ces dernières se concrétisent aujourd’hui, nous ne pouvons qu’être fiers de l’esprit d’innovation qui anime La Réunion. Ce qui guide l'action, c'est l'amour porté aux familles et à ceux qui ont des difficultés dans la vie, car le devoir de solidarité doit s’exprimer pleinement en leur faveur. Les personnes âgées ont participé à la construction de cette belle société réunionnaise qui porte le vivre-ensemble, elles ont construit une société harmonieuse où chacun a trouvé sa place et nous leur en sommes reconnaissants. Aujourd’hui ces MAF, lieux de vie dans un esprit familial, répondent à leurs attentes et leur offrent des conditions adaptées à leur mode de vie. Le Tampon porte également un projet qui sera inauguré dans les prochaines semaines. Pour conclure, je tiens à souligner le rôle majeur des 5 aidants qui vont agir ici, les médecins qui participent à la vie de la MAF, ainsi que le travail efficace du CCAS de Saint-André sans oublier celui de mon collègue et Vice-président délégué à l’action sociale, Jean-Marie Virapoullé, qui a suivi et porté ce dossier essentiel pour le mieux-vivre des séniors."

Située au 610 chemin Jeanson à Saint-André, la MAF est composée d’une cité pavillonnaire aux petits habitats de proximité, 4 blocs de 6 chambres chacun. La superficie totale est de 250m² dont, entre 20 et 25 m² pour chaque chambre. La structure ouvrira le 5 novembre prochain. Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat de l’EHPAD Village du 3ème âge.

Pour plus d’informations sur les Maisons d’Accueillants Familiaux, voir le site du Département.