C'est au Tampon les 400 SIDR que le Conseil départemental et ses partenaires ont donné rendez-vous à la 3ème jeunesse ce dimanche 28 octobre 2018 à l'occasion de la journée départementale des personnes âgées. "Dès 8h00, les premiers bus déposaient les séniors venus des quatre coins de l'île pour participer à leur traditionnelle journée. Près de 180 clubs et près d'une trentaine de partenaires institutionnels, privés et associatifs, sont présents à cet événement convivial, qui permet aux gramounes de vivre des moments de partage et d'obtenir des renseignements sur l'ensemble de leurs droits et les dispositifs dont ils peuvent bénéficier. Les nombreux stands d'informations, et ceux du village agricole particulièrement, ont connu un vif succès" écrit le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photos : Alexandre Rivière - Com CD)

