La mise en place de la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence exclusive du Département,et devant examiner les projets des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) dans les domaines de l'Aide Sociale à l'Enfance, des Personnes Agées et des Personnes Handicapées, nécessite le recours à la procédure d'appel à candidature pour désigner le représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, et le représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance, membres à titre permanent avec voix délibérative (mandat de 3 ans renouvelable). (Photo d'illustration)

