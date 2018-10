L'Agence de Santé Océan Indien, en collaboration avec le Conseil Départemental de La Réunion, lance un nouveau Système d'Information : le projet OSMOSE (Orientation et Suivi en Structure MédicO-SocialE) dont la mission est d'améliorer l'organisation et la coordination de tous les acteurs impliqués dans l'orientation des personnes en situation de handicap à La Réunion. Déjà en oeuvre à La Réunion, le projet OSMOSE sera lancé sur le territoire mahorais en 2019 avec le concours du Conseil Départemental de Mayotte.

Le projet OSMOSE est né de la conviction qu’il fallait informatiser le suivi des orientations des personnes en situation de handicap à la Réunion et à Mayotte, depuis la notification envoyée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), jusqu’à l’entrée en établissement ou service médico-social (ESMS), afin d’optimiser leur prise en charge.

Une prise en charge optimisée

En effet, ce nouveau système d’informations va permettre d’assurer un meilleur suivi des décisions d’orientation des personnes en situation de handicap en leur proposant une offre médico-sociale mieux adaptée, mais aussi de mettre en place un outil communicant entre les systèmes d’information des Maisons Départementales de Personnes Handicapées (MDPH) et celui des établissements ou service médico-social.

Avec ce dispositif, les parcours de prises en charge des personnes en situation de handicap seront facilitées tant pour les Maisons départementales des personnes handicapées que pour les établissements ou services médico-sociaux que pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes.

Pour leur part, les autorités sanitaires et institutionnelles obtiendront une vision consolidée des personnes présentes en EPMS, des éventuelles places disponibles et des personnes en attente de place. Un dispositif qui permet de mieux piloter l'offre et de mieux l'ajuster aux besoins réels afin de répondre aux attentes des personnes en situation de handicap.

Bientôt à Mayotte

Si le dispositif OSMOSE est déjà en place à La Réunion, il faudra attendre 2019 pour le voir se développer à Mayotte aec le concours du Conseil Départemental, et une fois prises en compte les spécificités du département, en collaboration avec les partenaires du monde médico-social sur le territoire mahorais.

ml/www.ipreunion.com