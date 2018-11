Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

Voilà une décision qui va remonter le moral aux planteurs de canne : ce mercredi 31 octobre 2018, le Conseil départemental a voté à l'unanimité une aide exceptionnelle à leur intention, pour compenser la baisse de production générée par des conditions climatiques difficiles. Une convention tri-partite entre le Comité interprofessionnel de la canne et du sucre, le Conseil Départemental et le Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre va permettre d'aider les planteurs de canne à hauteur de 50% de leurs besoins de fertilisants. Par ailleurs le Conseil départemental a aussi voté une aide à hauteur de 25% de la facture d'eau du 2ème semestre 2018 des planteurs de canne en difficulté.

Voilà une décision qui va remonter le moral aux planteurs de canne : ce mercredi 31 octobre 2018, le Conseil départemental a voté à l'unanimité une aide exceptionnelle à leur intention, pour compenser la baisse de production générée par des conditions climatiques difficiles. Une convention tri-partite entre le Comité interprofessionnel de la canne et du sucre, le Conseil Départemental et le Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre va permettre d'aider les planteurs de canne à hauteur de 50% de leurs besoins de fertilisants. Par ailleurs le Conseil départemental a aussi voté une aide à hauteur de 25% de la facture d'eau du 2ème semestre 2018 des planteurs de canne en difficulté.