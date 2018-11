L'ananas Victoria est la deuxième recette d'exportation agricole de la Réunion. Afin de doubler la production locale comme le souhaite les acteurs de la filière, le Département a annoncé de nouvelles subventions. Pour valoriser les produits locaux, le conseil départemental aide également la chambre d'agriculture à réserver un stand au Salon international de l'Agriculture en 2019. Le dispositif "terres en friches" a été reconduit pour trois nouvelles années et les fêtes de terroirs seront soutenus à hauteur de 6000 euros.

Les projets agricoles font la fierté des producteurs et des réunionnais, pour soutenir cette activité, le Département débloque plusieurs subventions. Réunie en commission permanente le 31 octobre dernier, des enveloppes ont été allouées pour soutenir, financer et valoriser plusieurs projets.

L'ananas Victoria relancé

La production locale actuelle d’ananas Victoria (7500 tonnes par an sur 240 ha), représente la 2ème recette d’exportation agricole de l’île. Or, un doublement de la production locale est souhaité par les acteurs de la filière pour rester compétitifs sur les marchés exports, pour développer la transformation agroalimentaire et pour améliorer l’offre locale. Cet objectif suppose la mise en place de 200 à 250 ha supplémentaires, qui pourrait être mis en oeuvre progressivement sur 3 ans. Afin de répondre à cet enjeu, une modification du dispositif d’aide à la diversification végétale est votée par les élus afin de pallier le coût de plantation. Pour être éligible aux aides du Feader, les plantations d’ananas Victoria devront répondre aux conditions suivantes :

- nouvelles surfaces,

- plantations devant être maintenues au moins sur deux cycles consécutifs.

550 000 € pour le Salon International de l’Agriculture

Un "village Réunion" sera réservé et aménagée par la Chambre d'agriculture au Salon International de l'agriculture en 2019 à Paris. Au total ce sont 24 agriculteurs et transformateurs de produits de la Réunion qui ont répondu à l'appel à candidature lancé par le département pour exposer le savoir-faire péï. Ils seront 7 de plus que lors de l'édition de 2018.

50 000 € pour le développement des Hauts

Une aide exceptionnelle de 50 000 € est accordée à l’Association pour le Développement Rural de La Réunion (AD2R) pour le financement de ses opérations dédiées au développement des Hauts.