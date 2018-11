Ces Journées d'études se tiendront du 8 au 11 novembre 2018 au Lazaret de La Grande Chaloupe, avec des interventions d'historiens et sociologues venus de toute la zone océano-indienne et d'Europe. Le Conseil départemental a mis en place un Conseil scientifique adossé au Lazaret de La Grande Chaloupe, lieu emblématique de l'engagisme et a confié à Mme Marimoutou Oberlé, docteure en histoire, le pilotage scientifique d'un projet qui s'intitule " Regards d'ici et d'ailleurs sur les engagismes à La Réunion ".

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental de La Réunion est partie prenante d'actions destinées à une meilleure connaissance de l'histoire de l'engagisme. Ses interventions ont notamment pris appui sur les opérations de sauvetage des vestiges emblématiques de cette période significative de l'histoire de La Réunion, en particulier ceux du Lazaret de la Grande Chaloupe où ont transité, entre 1860 et 1933, des passagers libres mais surtout des milliers de travailleurs engagés provenant essentiellement d'Asie, d'Afrique et des îles de l'océan Indien.

Pour poursuivre la valorisation de ce grand chantier patrimonial et mémoriel, le Conseil départemental a mis en place un Conseil scientifique adossé au Lazaret de La Grande Chaloupe, lieu emblématique de l’engagisme et a confié à Mme Marimoutou Oberlé, docteure en histoire, le pilotage scientifique d’un projet qui s’intitule " Regards d’ici et d’ailleurs sur les engagismes à La Réunion ".

Des archives incomplètes

Ce projet se propose, en collaboration avec des référents identifiés dans les régions-sources, de mieux connaître les situations des populations concernées, les circonstances et l’implication locale dans les départs, les réactions des pays sources sur les conditions de départ et de vie de ces travailleurs sous contrat sur ces " terres promises ".

En effet, les Archives de La Réunion et les Archives nationales d’outre-mer, quoique très riches sur le sujet, présentent un certain nombre de lacunes, comme la non-conservation des registres d’arrivée et d’immatriculation des engagés.

Par ailleurs, la méconnaissance des situations des populations concernées, des documents et des réactions des pays sources sur les conditions de départ de ces travailleurs sous contrat vers des pays lointains, ainsi que sur leurs conditions de vie, sont un manque certain pour une connaissance globale du

phénomène de l’engagisme.

Des chercheurs internationaux présents au Lazaret

Le projet, qui devrait se dérouler dans la durée, est ouvert à tous les champs disciplinaires et à toutes les thématiques ; les informations collectées seront mises à disposition des publics sur un site spécialisé du Conseil départemental.

La première étape consiste en des Journées d’études programmées autour du 11 novembre 2018, journée traditionnellement dédiée à la Mémoire des Engagés au Lazaret de La Grande Chaloupe.

Ces Journées d’études se dérouleront du 8 au 11 novembre et permettront de confronter les regards de chercheurs venus des pays de l’Océan Indien et d’Europe et les demandes des publics.