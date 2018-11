Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La commission permanente du Conseil Départemental s'est réuni le mercredi 31 octobre. En plus du pacte de solidarité pour la commune de l'Étang Salé et les annonces pour l'agriculture. Les autres projets votés concernent le social, le logement, l'éducation et les routes. Voici les prochains chantiers qui seront réalisés grâce à l'aide du Département. (photo d'illustration)

