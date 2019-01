Depuis 15 ans, à l'occasion de la Journée de la Femme, le Conseil Départemental de La Réunion attribue le " Prix Célimène " dans le cadre d'un concours de créativité, destiné aux femmes artistes amateurs, dans les disciplines de la peinture, de la sculpture et de la photographie relevant du domaine des arts visuels. Les inscriptions ont débuté le 12 décembre 2018 et sont ouvertes jusqu'au 15 février 2019. La date limite de dépôt des oeuvres est fixé au vendredi 22 février 2019 à 15h.

Les éditions de 2009 et 2010 ont consacrées à la thématique de la "lutte contre les violences faites aux femmes" et à celle des Familles. L'oeuvre primée en 2009 a d'ailleurs fait l'objet d'une reproduction en bronze dans le Jardin de l'État. Malgré la participation quasi-constante des femmes à ce concours depuis sa création, le parti pris du thème imposé a pu constituer une difficulté pour des artistes amateurs qui ont souvent exprimé leur préférence pour un thème libre. C'est pourquoi depuis 2011 aucun thème n'est imposé.

Inscription en ligne du Mercredi 12 décembre 2018 au Vendredi 15 février 2019



La date limite du dépôt des oeuvres est fixée au vendredi 22 février 2019 à 15h.

Lire le règlement du Prix Célimène (version texte accessible du règlement)

Prix créé en 2005

Créé en 2005 à l’occasion de la Journée de la Femme, le Conseil Départemental de La Réunion attribue le " Prix Célimène " dans le cadre d’un concours de créativité, destiné aux femmes artistes amateurs, dans les disciplines de la peinture, de la sculpture et de la photographie relevant du domaine des arts visuels.Un 2ème prix, un 3ème prix ainsi qu'un prix d'encouragement - coup de coeur du jury - sont également décernés. Les œuvres présentées font l’objet d’une exposition collective ouverte au public pendant plusieurs semaines dans un espace culturel du Département à Saint-Denis.

L'année dernière, Larissa Balthazar a reçu le prix Célimène 2018

" Une seconde chance pour mes mains ". Cette oeuvre a retenu l’attention du jury. Elle se situe bien dans le contexte du prix Celimène, créativité mise en avant d’une nouvelle expression artistique (ici scénographie et photographie). L’image n’est pas dans les clichés. Elle se distingue par son originalité. L’oeuvre évoque la sérénité et le temps pris pour soi. Elle véhicule l’espoir. Au niveau artistique, par l’ambiguïté de l’image et la justesse du cadrage, l’oeuvre se révèle être une composition plastique interessante.

Lire aussi => Prix Célimène 2018 - Le 1er prix pour "Une seconde chance pour mes mains" de Larissa Balthazar

jb/www.ipreunion.com