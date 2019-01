Et si on partait à la découverte des trésors de La Réunion. C'est la proposition du Département de la Réunion pour ces vacances qui ont débuté le 22 décembre. Plusieurs étapes pour découvrir les richesses de notre histoire, les richesses de notre patrimoine ou encore les richesses de notre environnement. Voici un tour d'horizon des différentes activités à découvrir en famille, entre amis ou seul pour parfaire votre connaissance de La Réunion.

Musée Historique de Villèle

Destiné à devenir le Musée de l’Habitation et de l’Esclavage, le Musée Historique de Villèle propose depuis le 20 décembre d’entrer encore plus dans l’histoire de ce grand domaine, témoin de l’esclavage. Objectif, mieux comprendre cette période et mieux comprendre l’histoire d’Ombline Desbassyns, la maitresse des lieux. Outre la visite du Musée, à découvrir, une exposition d’instruments de musique. Le kayamb fabriqué par Firmin Viry, le bobre fabriqué par Johny Bily et le roulèr fabriqué par Stéphane Grondin sont entrés dans les collections de Villèle. Tout au long de la visite, un peu partout dans les jardins, des œuvres d’art offrent un regard différent sur les protagonistes de l’histoire du domaine. Dernière étape et pas des moindres, la Chapelle Pointue où l’on peut désormais observer l’impressionnante sculpture de Sandrine Plante " Trois frères ", Elie et ses frères, à l’origine de la première révolte d’esclaves dont Saint-Leu fut le théâtre. Ces visages figés pour l’éternité qui nous rappellent que ces hommes sont morts parce qu’ils voulaient être libres.



Ouvert du mardi au dimanche

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 h à 17h30.

Téléphone : 0262 55 64 10

Mascarin, Jardin Botanique de La Réunion

À Saint-Leu, au domaine des Colimaçons, Mascarin le Jardin Botanique de la Réunion accueille les visiteurs avec un programme spécifique pour les vacances de décembre 2018 et de janvier 2019. Du mardi au jeudi de 9h à 17h, le sanctuaire des plantes endémiques propose des visites guidées, des animations, des expositions, également des ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes. L'occasion pour les vacanciers de se plonger dans la découverte de la biodiversité locale.



Espace Reydellet

L’Espace Reydellet rouvre ses portes le 7 janvier 2019. A cette occasion, le Coin des enfants proposent de nouveaux un atelier destiné aux touts petits. Ces derniers ont leur moment réservé pour découvrir des livres, des histoires et des chansons.



De 0 à 4 ans, les mercredis et vendredis entre 9h00 et 11h00, pour réserver : 0262 20 62 04 ou le 0262 21 13 96.

Archives Départementales de La Réunion

Roland Garros, aviateur réunionnais (1888-1918)



Partir à la conquête des airs avec Roland Garros, c’est ce que vous propose de faire les Archives Départementales. Une exposition riche qui permet de mieux comprendre la vie et la destinée héroïque de ce pionnier de l’aviation, héros de la Grande Guerre. Ce réunionnais connu dans le monde entier pour ses exploits doit-il entrer au Panthéon ? Oui car honorer Garros, c’est honorer les 10 millions de morts de " cette guerre " que beaucoup qualifie d’inutile.



Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00

Téléphone : 0262 94 04 14

Musée Léon Dierx

Intitulée un monde flottant, dialogue d'estampes Japon-Europe, une exposition surprenante d'estampes japonaises réserve de jolies surprises au musée Léon Dierx à Saint-Denis. Cette sélection remarquable d'estampes japonaises des collections de la Johannesburg Art Gallery propose une excursion en Orient dans un célèbre archipel : le Japon ... et évoque son influence sur l'Europe durant la seconde moitié du XIXe siècle. L'exposition est ouverte du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30.



Artothèque

L’art contemporain peut parfois surprendre, c’est le cas de l’exposition " Seconde Rétine " d’Alain Noël à l’Arto. Une peinture expérimentale de couleurs, de pigments… qui donnent naissance à des questionnements autour de la dimension, de la direction, liés à l’insularité de notre île. L’abstraction picturale est une composante importante du travail de cet artiste. Il n’y a pas d’âge pour pénétrer l’art, tous les arts.



Du mardi au dimanche : 9h30 - 17h30

Téléphone : 0262 41 75 50

Muséum d’Histoire Naturelle

C’est toujours un plaisir pour les enfants mais aussi les parents de venir prendre le frais dans le Jardin de l’État et de profiter du Muséum d’Histoire Naturelle situé en son sein. Une visite à la découverte des richesses de la faune des îles de l’Océan Indien occidental.



Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30

0262 20 02 19

Le Lazaret de la Grande Chaloupe

Redécouvrir l’histoire du peuplement de La Réunion et partir sur la route des engagés c’est sur ce lieu chargé de mémoire qu’on replonge dans le passé des Réunionnais. A voir également deux expositions " Métissage végétal " pour apprendre les plantes et leurs usages au temps de l’engagisme et " Le Lazaret de La Grande Chaloupe " ou l’histoire de l’engagisme et de la quarantaine.



Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 16h30

Téléphone : 0262 20 03 23

Musée du Sel

Cette exposition de photos présente le travail de sauniers hors du commun, en Argentine, en Bolivie et au Pérou. C’est aussi l’occasion de redécouvrir ce musée dédié au sel et à sa fabrication. Une découverte toujours étonnante pour les enfants mais également les parents.



Ouvert du mardi au dimanche de 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00

Téléphone : 0262 34 67 00

