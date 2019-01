Avis d'appel à candidature pour la désignation du représentant d'associations de personnes ou de familles en difficultés sociales à la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence exclusive du Président du Conseil départemental. La mise en place de la commission de sélection d'appel à projet relevant de la compétence exclusive du Département nécessite le recours à la procédure d'appel à candidature pour désigner le représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, membre à titre permanent avec voix délibérative (mandat de 3 ans renouvelable). Les associations candidates sont invitées à proposer le nom d'un titulaire et d'un suppléant, pour une durée de trois ans. Nous publions cet appel à candidatures.

Objet de l'appel :

En application de l’article L313-3 (a) du Code de l’Action Sociale et des Familles, la commission de sélection d’appel à projet relevant de la compétence exclusive du Département se prononce sur les projets des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ESSMS), dans le domaine de l’Aide Sociale à l’Enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Principes de la commission : assiduité, loyauté, équité, participation à titre gratuit et non conflit d’intérêt doivent être respectés dans le cadre de cette procédure.

Critères de sélection des candidats :

L’association doit mener son activité sur le territoire du département.

Le nombre d’adhérents ou le volume d’activités doit avoir un caractère représentatif.

Pièces justificatives exigibles et modalités de dépôt :

Les candidats devront remettre :

- le nom d’un représentant de l’association et d’un suppléant assorti de leurs coordonnées (adresse postale et électronique) ;

- la catégorie de membre au titre de laquelle la candidature est proposée ;

- une lettre de motivation répondant notamment aux critères de sélection précités ;

- une déclaration de non conflit d’intérêt ;

- les statuts de l'association.



Les dossiers de candidature seront adressés par courrier ou dépôt direct au :

Conseil Départemental de La Réunion

Direction de l’Enfance et de la Famille

2 rue de La Source

97488 Saint-Denis Cedex

Tél : 0262 90 33 50

Date limite de dépôt de candidatures : 1er Février 2019 à 15h.

Date d’envoi du présent avis à la publication : 16 Janvier 2019.

