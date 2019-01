Le Maire du Tampon André Thien Ah Koon a reçu le mercredi 17 janvier 2019 à la Mairie du Tampon le Président du Conseil Départemental Cyrille Melchior. Cette réunion de travail avait pour objet de faire le point sur l'avancement des dossiers dans le cadre du partenariat entre la Commune et le Département, qui avait notamment été formalisé par le protocole d'accord signé le 28 août 2018.

Cette réunion s’est déroulée en présence des principaux collaborateurs du Maire et du Président et des Conseillers Départementaux du Tampon, Laurence Mondon, Enaud Rivière, Augustine Romano. Elle a permis de faire un large tour d’horizon des principaux dossiers. Dans le domaine des routes, a notamment été évoquée l’accélération du dossier du prolongement de la RD 400 (route des Flamboyants) ; dans le domaine de l’eau, le point a été fait sur les retenues collinaires en cours de chantiers ou d’études et sur le projet de refoulement de l’eau de Dassy.

Dans le domaine de la solidarité et des personnes âgées, les modalités de financement des MAF (Maisons des Accueillants Familiaux) en projet sur le territoire de la commune ont été précisées.



Enfin dans le domaine de l’agriculture, le Département et la Commune sont convenus d’accélérer le programme de réfection des voiries rurales de désenclavement des exploitations agricoles. Ont également été évoqués le projet de nouvelle caserne des pompiers à Trois Mares et la construction du futur observatoire du volcan à proximité de la cité du Volcan .



Un suivi actif et régulier de ces dossiers sera assuré dans un cadre partenarial compte tenu de leur importance pour la population.