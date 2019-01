Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

"Le Département vous informe que les difficultés liées au paiement des Chèques Emploi Service Universel (CESU), APA (Aide aux Personnes Âgées) sont complètement résolues. Pour rappel, le problème de paiement des chèques CESU vient d'une défaillance de la société UP, suite à un échec de la mise à jour de leur logiciel, que le Département n'a pas cessé de dénoncer. Depuis lundi (21 janvier 2019), pour le paiement des chèques du mois de janvier, la société UP a procédé à une nouvelle phase de maintenance pour solutionner la situation, suite aux nombreuses demandes du Président Cyrille Melchior et des services du Département". Nous publions le communiqué

