Le SDIS de La Réunion a organisé le mercredi 23 janvier 2019 au Centre de Secours Principal de Saint-Denis, une remise de médailles Grand'Or pour 11 de ses personnels, récompensés pour plus de 40 années de service chez les sapeurs-pompiers. Les récompenses de ces carrières, exceptionnelles, seront attribuées par la Directrice de cabinet du Préfet, madame Madame Marie-Amélie Vauthier-Bardinet. La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers récompense le personnel ayant constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions. Au cours de la cérémonie, 9 nouveaux officiers ont reçus leurs diplômes de "chef de groupe".

Serge Hoarau, le nouveau Directeur du @SDIS974 s'exprime face aux médias lors de la cérémonie de remise de médaille Grand'Or #LaRéunion #Sdis pic.twitter.com/Up8q4d372o — Imaz Press Réunion (@ipreunion) 23 janvier 2019

Serge Hoarau, le nouveau directeur du Sdis s'est également devant les médias : "Oui je serai un Président à plein temps. Cela fait moins de 20 jours que j'ai été nommé. Je peux vous assurer que je passe toutes mes journées au Sdis pour comprendre les dossier et essayer d'avancer avec l'équipe de direction sur les orientations que nous allons avoir sur cette année 2019".

Liste des récipiendaires de la médaille Grand'Or :

Adjudant-chef Jean-François Amenoutou

Lieutenant Georges-Marie Boca

Lieutenant Dominique Helene

Lieutenant Lucien Hoarau

Lieutenant John Legros

Lieutenant Johnny Nallatamby

Lieutenant Sully Pedre

Sergent-chef Jean-Marc Pothin

Lieutenant Noël Sigismeau

Lieutenant Jean-Philippe Techer

Adjudant Jean-Yves Techer



Une nouvelle promotion de Lieutenants de Sapeurs-Pompiers Volontaires était à l'honneur lors de cette cérémonie. La remise de diplôme de "chef de groupe" valide la formation de 9 officiers qui a été effectuée sur l'île et à l'Écone Nationale Supérieur d'Officier de Sapeur-pompier. Une nouvelle session de formation est programmée en 2019. Les candidats ont été sélectionnés sur des critères académiques et d'une épreuve écrite.

Liste des diplômés :

Lieutenant Josian-Albert Baptiste

Lieutenant Frédéric Ludel

Lieutenant Jean-Luc Oriol

Lieutenant Claude Parassouramin

Lieutenant Jean-Hugues Payet

Lieutenant Bruno Riviere

Lieutenant Benoit Roussel

Lieutenant Julot Rosalie

Lieutenant Marie-Claire Sadzoute

Le Sdis informe que ses services se dotent de nouveaux engins

23 nouveaux véhicules de Secours et d'Assistance aux Victimes (VSAV). Ce sont les véhicules les plus visibles du Sdis à La Réunion car kes plus sollicités par la population. Les interventions SUAP (Secours d’Urgence Aux Personnes) représentent plus de 78% des interventions des pompiers de la Réunion. Les 23 nouveaux véhicules livrés en 2018 sont de 2 types : L3H2 et L2H2, respectivement attribués aux milieux urbains et aux zones reculées (plus courts, les L2H2 sont plus adaptés aux routes sinueuses des hauteurs de l’île).



4 camions Citernes Ruraux Moyens (CCR). Ce sont des véhicules polyvalents pouvant assurer des missions de lutte contre les incendies aussi bien en milieux urbains que ruraux. " Nous disposons déjà de 3 camions citernes ruraux. A l’horizon 2021, le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) et le parc cible prévoient d’augmenter notre capacité à 19 véhicules. En moyenne ce type de véhicule opérationnel a une durée de vie de 15 ans ", précise le Lieutenant-Colonel Guillaume Leroy, Chef du groupement des équipements et de la maintenance.



6 Camions citernes Feux de forêts. Ce sont des engins tout terrain spécialisé dans la lutte contre les feux d'espaces naturels et armé de 4 sapeurs-pompiers. Ces 6 nouveaux engins sont affectés aux centres d’incendie et de secours de Saint-Benoit, Saint-André, l’Entre-Deux, l’Etang-Salé, la Plaine des Cafres et sur la plateforme départementale logistique située à La Possession.



Au total, le Sdis de La Réunion compte 420 véhicules opérationnels, dont :

- 79 véhicules destinés au Secours d’Urgence Aux Personnes ;

- 105 véhicules destinés à la lutte contre les incendies (CCR, CCF, FPTL, EPS ...) ;

- 196 véhicules de transport de personnel ou de matériel ;

- 27 véhicules de spécialité et de soutien ;

- 13 véhicules destinés au secours routier.

