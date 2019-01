Né à la Réunion en 1967, Alain Noël est un artiste peintre et également enseignant à l'École des Beaux-Arts du Port. Depuis le 29 septembre 2018 et jusqu'au 10 février 2019, l'exposition Seconde Rétine lui est consacrée à Saint-Denis. L'artothèque poursuit une série de conférences à destination de tous les publics intitulée "Les Cafés de l'Arto ; l'artiste et son expo". Le mercredi 30 janvier 2019 à 15 heures, Alain Noël présentera son exposition au public dans la salle de conférence de l'Artothèque. L'entrée est libre et gratuite. (photo d'illustration)

L'exposition Seconde Rétine veut montrer comment un artiste réunionnais d'aujourd'hui a travaillé avec l'abstraction picturale comme composante importante de son travail. Fidèle à son engagement vers la recherche et l'expérimentation, notamment sur les thèmes de la couleur et la pigmentation en peinture, la complexité de son univers artistique insulaire, faite de questionnement à la fois sur plusieurs dimensions et sur plusieurs directions. L'île de La Réunion est pour Alain Noël un phénomène de jaillissement, une physique naturelle dont nous en sommes qu'un infime fragment.



Cette exposition "Seconde Rétine" est une sélection de peintures de 1990 et 2018 est une nouvelle occasion accordée à l'artiste pour lui permettre de préciser davantage ses préoccupations actuelles. Le musée Léon Dierx, la Collection d'Art Contemporain de la Ville de Saint-Pierre, le Département de La Réunon, le Frac-Réunion et un collectionneur particulier ont accompagné l'Artothèque pour cette exposition.



Les visites commentées sont possibles sur rendez-vous.

Tél. : 0262 41 75 50

Horaires d’ouverture : Du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30

Attention : les salles d'exposition seront fermées tous les week-end et jours fériés jusqu'en février 2019

L'artothèque

Crée en 1991 sur l'initiative du Département de La Réunion, l'Artothèque est devenu un établissement incontournable dans la diffusion de l'art contemporain. Avec une collection de plus de 2000 oeuvres et ouvrages sur l'art qui rendent compte de la création contemporaine locale, nationale et internationnale. Le principe fondateur des artothèques est le prêt des oeuvres. Chaque abonné peut donc emporter une oeuvre d'art chez lui. Ce concept s'adresse à la fois aux particuliers, aux entreprises et les établissements scolaires.

jb/www.ipreunion.com