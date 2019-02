"Une délégation chinoise, composée de représentants de l'Université de Technologie de Guangzhou et de la Ville de Meizhou (province de canton), a été accueillie ce jeudi 31 janvier 2019 à la Villa du Département par le président Cyrille Melchior, entouré des vice-présidents, Daniel Gonthier et Laurence Mondon" indique le conseil départemental dans un communiqué qui nous publions ci-dessous

"Organisée à l'initiative de la commune du Tampon, liée à la commune chinoise de Meizhou, cette mission a pour objectifs de resserrer les liens entre La Réunion et cette province chinoise d'où provient la majorité de nos compatriotes d'origine chinoise, et d'évoquer des pistes de coopération. Celles-ci s'inscriront dans le cadre d'une coopération décentralisée que mettront conjointement en œuvre le Département et la commune du Tampon.

Mobilité, éducation et culture, trois thèmes forts évoqués lors de cette rencontre

Dans le cadre du programme d'appui à la francophonie soutenue par le Département, a été notamment discuté le soutien à des échanges de jeunes : affectation de Réunionnais comme assistants de langue et réciproquement accueil de lecteurs chinois dans des collèges.

Le vice-président Daniel Gonthier, délégué aux affaires internationales, a mis en avant les atouts de La Réunion, territoire français et européen, visant à faire de l’île une base avancée de la francophonie dans l'océan Indien. Il a également souligné l'expertise mobilisable par le Rectorat, l'Université ainsi que le Centre International d'Etudes Pédagogiques du Tampon. Des enseignants chinois pourraient ainsi être accueillis à La Réunion pour leur perfectionnement en français langue étrangère.

Le doyen de la Faculté de langues étrangères - Zhong Shuneng - a indiqué l'intérêt que son Université porte aux îles du Sud Ouest de l'océan Indien et particulièrement La Réunion ; l'organisation d'un colloque "mulitidisciplinaire" à Guangzhou permettant de faire connaître La Réunion et d'ouvrir des pistes de coopération, a été proposé.

L'Iconothèque Historique de l'Océan Indien pourrait être le 1er jalon de ce partenariat.

A l'approche des festivités du nouvel an chinois, et dans le cadre du 55ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, cette rencontre a permis de contribuer, comme l'a souligné le Président du Conseil départemental, à l'affermissement des liens d'amitié entre les deux pays".