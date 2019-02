Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Acteur majeur de l'action sociale et des solidarités, le Département invite les Réunionnais à prendre part pleinement au Grand Débat National engagé par le Gouvernement. Ce Grand Débat National porte sur quatre thèmes qui couvrent de grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques (les rendre plus justes, plus efficaces, plus compétitives), l'organisation de l'Etat et des Collectivités publiques (L'Etat et les services publics plus proches et plus efficaces), la transition écologique (logement, transports, énergie au quotidien), la démocratie et la citoyenneté (faire évoluer la pratique de la démocratie). Nous publions le communiqué

Acteur majeur de l'action sociale et des solidarités, le Département invite les Réunionnais à prendre part pleinement au Grand Débat National engagé par le Gouvernement. Ce Grand Débat National porte sur quatre thèmes qui couvrent de grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques (les rendre plus justes, plus efficaces, plus compétitives), l'organisation de l'Etat et des Collectivités publiques (L'Etat et les services publics plus proches et plus efficaces), la transition écologique (logement, transports, énergie au quotidien), la démocratie et la citoyenneté (faire évoluer la pratique de la démocratie). Nous publions le communiqué