Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Le Consul de Chine à La Réunion a officiellement lancé, le mercredi 30 janvier, les festivités du nouvel an chinois. Plusieurs jours de fête seront organisés dans toute l'île. L'occasion de fêter également les 55 ans de relation entre la Chine et la France. Cyrille Melchior, Président du Département et les conseillers départementaux adressent à l'ensemble de la communauté chinoise de La Réunion leurs meilleurs voeux.

