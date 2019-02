Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La liste conduite Frédéric Vienne (FDSEA) et Bruno Robert (Jeunes agriculteurs) a raflé 14 des 32 sièges en lice pour les élections à la chambre d'agriculture. Frédéric Vienne devrait être élu président de la Chambre verte le 18 février prochain. Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a publié le communiqué suivant : "suite aux élections de la Chambre d'agriculture de La Réunion, je tiens à féliciter Frédéric Vienne et toute l'équipe de la FDSEA pour cette belle victoire. Devant les défis qu'ensemble nous avons à relever, je formule le voeu que les forces vives du monde agricole réunionnais soient constamment mobilisées pour la réussite d'un grand projet fédérateur et porteur de progrès pour nos agriculteurs. Dans ce cadre, le Département renouvelle tout son engagement auprès de la nouvelle équipe élue et du monde agricole pour la pleine réussite de cette belle ambition pour notre île."

La liste conduite Frédéric Vienne (FDSEA) et Bruno Robert (Jeunes agriculteurs) a raflé 14 des 32 sièges en lice pour les élections à la chambre d'agriculture. Frédéric Vienne devrait être élu président de la Chambre verte le 18 février prochain. Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a publié le communiqué suivant : "suite aux élections de la Chambre d'agriculture de La Réunion, je tiens à féliciter Frédéric Vienne et toute l'équipe de la FDSEA pour cette belle victoire. Devant les défis qu'ensemble nous avons à relever, je formule le voeu que les forces vives du monde agricole réunionnais soient constamment mobilisées pour la réussite d'un grand projet fédérateur et porteur de progrès pour nos agriculteurs. Dans ce cadre, le Département renouvelle tout son engagement auprès de la nouvelle équipe élue et du monde agricole pour la pleine réussite de cette belle ambition pour notre île."