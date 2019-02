"Ce mardi 12 février 2019, Cyrille Melchior, en présence de Daniel Gonthier, Vice-président en charge des Finances, le Directeur régional des Finances Publiques, Gilles Deshayes et le Payeur départemental Bruno Brixy, ont signé la troisième convention de services comptable et financier (période 2019-2022)" annonce le conseil départemental ce mardi. Cette convention a "pour objectif principal d'améliorer l'efficacité des circuits financiers et de la gestion publique, confortant ainsi la collaboration entre les services du Département (ordonnateur) et de la Paierie Départementale (comptable)" écrit le Département dont nous publions le communiqué ci-dessous

"Quatre axes prioritaires, déclinés en fiches actions mises en œuvre en commun, ont été identifiés. Ils portent sur l’optimisation de la chaîne de la dépense et celle de la chaîne de la recette, le renforcement de la fiabilité des comptes et de la démarche de contrôle interne comptable et financier et enfin, le développement de l’expertise fiscale.

Grâce à la mise en œuvre des précédentes conventions, de nombreux chantiers ont fait preuve d’évolutions positives et significatives, dont la dématérialisation de la chaîne comptable, l’apurement progressif des comptes d’immobilisation, la mise en place d’un protocole de recouvrement des titres de recettes départementaux, la qualité des comptes garant de la certification des comptes d’un organisme, le service rendu aux citoyens par le développement de moyens modernes de paiement et par une réduction du délai de paiement et le soutien à la Collectivité dans la sécurisation de sa situation fiscale en lui apportant une aide à la gestion de ses obligations en matière de TVA, d’impôts sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises.



Une feuille de route commune pour travailler ensemble dans l’intérêt de La Réunion et des Réunionnais



Pour le Président du Département, il est essentiel de poursuivre l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des comptes de la Collectivité et de tendre ainsi vers l’excellence : " Avec la crise que traverse notre territoire, il est de notre devoir de rechercher la plus grande efficience et d’agir dans la transparence en affichant plus que jamais une gestion exemplaire des deniers publics. Nous avons, avec les services de l’Etat, pris des engagements forts dans ce sens, à travers la démarche de certification des comptes départementaux, concrétisée par la convention signée en avril 2017 par le Département et la Cour des Comptes ; et le Contrat de Confiance signé en juin 2018. Cette troisième convention constitue notre feuille de route commune que nous nous attacherons à faire vivre à travers des points d’étape réguliers tout au long des trois années " a déclaré Cyrille Melchior.



Cette rencontre aura également permis au Président du Département et au Directeur régional des Finances, de féliciter l’équipe de la Direction des Finances de la Collectivité et les Services de la Paierie départementale pour leur professionnalisme.



• La Convention s’appliquera à :

1,6 milliard de dépenses publiques,

1,450 milliard en fonctionnement

150 millions en investissement

55 000 mandats dans l’année

3 000 opérations financières au titre des marchés publics"