Comme l'année dernière, le Département a publié en juin et juillet 2018, un appel à candidatures appelant les agriculteurs et les artisans de l'agro-alimentaire intéressés par le Salon International de l'Agriculture (SIA) à Paris. 23 exposants s'envoleront prochainement pour la capitale afin de promouvoir La Réunion et ses produits. Le Village Réunion qui a une superficie de 600m2 sera plus représentatif de la culture créole de l'île. De plus, cette année le groupe Ousanousava animera le village pour divertir les visiteurs. Un partenariat avec une centrale d'achat de Normandie permettra à des produits issus de l'agriculture locale d'être présent dans plus de 150 grande surface en métropole. Un atout de plus pour le rayonnement de notre industrie agro-alimentaire sur le plan national. Le SIA se déroulera du 23 février au 3 mars 2019.

Deuxième édition du Village Réunion

En 2019, pour la 2ème année consécutive un Village Réunion de 600 m2 est installé au Salon Internationnal de l'Agriculture (SIA). Cet espace est érigé avec le concours de la Région Réunion, la Chambre d'Agriculture, la Chambre des Métiers, le syndicat du sucre, l'IRT (Île de La Réunion Tourisme) et le Département de la Réunion. Il s'agit d'une vitrine inédite pour valoriser le terroir réunionnais. Le Salon International de l'Agriculture est un rendez-vous phare, et c'est aussi l'occasion de promouvoir les savoir-faire et la destination Réunion. Serge Hoareau, maire de la Petite-Île et 5ème vice-Président du Département insiste "Nous souhaitons donner plus d'ampleur à cette présence de La Réunion" écoutez :

Partenariat avec les magasins Leclerc

Un partenariat entre les producteurs de La Réunion et une centrale d'achat de Normandie sera bientôt en place. Il permettra aux produits locaux d'être présents dans plus de 150 magasins Leclerc. Cette centrale d'achat fourni déjà les magasins de La Réunion, il y a déjà un historique commercial et un lien économique fort.

23 exposants, 5 de plus qu'en 2018

Le concept de Village Réunion a démarré l'année 2018. Les objectifs sont plus de visibilité pour les produits, les producteurs et le territoire également une meilleure identification de ceux-ci. L'année dernière plus de 675 000 visiteurs, dont 33 000 professionnels sont venus visiter le salon. Il y a eu plus de 1000 exposants venant de 22 pays différents. Les produits de La Réunion ont récolté 9 médailles dont deux en or, une reconnaissance du savoir-faire et de la qualité des produits locaux. "Cette édition doit servir de référence, d'étalon. Nous devrons désormais faire mieux et nous ferons mieux encore l'an prochain" avait indiqué Serge Horeau en 2018.

Cette année, ce sont 23 exposants qui se retrouveront au SIA soit cinq de plus que l'année dernière. et six exposeront leur production pour la première fois à Paris. Les visiteurs pourront découvrir les fruits (ananas, fruits de la passion), les plantes aromatiques et médicinales, le géranium, les rhums et rhums arrangés, la vanille, les confiseries et chocolats artisanaux, les confitures et les sucres spéciaux. Des animations quotidiennes seront programmées pour mettre en lumière la culture réunionnaise. Le groupe Ousanousava se produira deux fois par jour pendant la durée du SIA. La cheffe Marie-France Grain-Galet proposera des recettes issues des produits proposés par les exposants locaux sur le salon.

Budget de 659 000 euros

Pour l'installation du Village Réunion, la location de l'espace, l'aménagement, la prise en charge partielle des coûts de participation des exposants et les animations, un budget de 659 000 euros a été rassemblé par les partenairess. Ce montant est réparti de cette manière : 550 000 euros pour le Département, 60 000 euros de la Région, 25 000 euros de l'IRT, 17 000 euros pour le syndicat du Sucre et 9 000 euros pour la chambre d'agriculture.

Une aubaine pour les producteurs de La Réunion

En terme de visibilté et de notoriété, le SIA est un évènement incontournable pour les acteurs de l'agro-alimentaire. Pour nos producteurs locaux, ils souhaitent avant tout faire découvrir les produits aux visiteurs mais également ramener un peu de La Réunion à Paris. "Ils (les métropolitains et touristes ndlr) aiment bien, je fais beaucoup de marchés forains. J'amène la pierre, le fais des démonstrations et j'explique bien aux gens qu'est-ce que c'est et ils achètent c'est incroyable" confie Gabriel Patchane producteur de massalé.

"Au début on était sur un 9m2 avec deux personnes ... maintenant on est sur 30m2 avec les mêmes produits" déclare Geoffrey Leichnig producteur de vanille. Il participera cette année à son 14ème SIA. Selon lui, l'accompagnement des différents partenaires est bénéfique pour les producteurs de La Réunion. Il y a plus de visibilité, et ça permet de fidéliser les clients "Le métropolitain s'il a aimé le produit, il va revenir acheter l'année suivante. Car il connait le produit et il se fit au vendeur ... s'il y a un nouveau produit, il va tester". Cette année encore les visiteurs testeront les produits sur les stands et les producteurs mettront en 'lèr nout kultur".

