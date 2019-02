Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le mercredi 20 février 2019 de 18h30 à 19h30 en partenariat avec l'Université de La Réunion et le Centre de Recherche EA 7387 Dire. La conférence " Sur les traces du colonialisme : un aperçu du Fonds Polényk en textes et en images " sera présentée par Sandie Attia, Maître de conférences en études germaniques membre permanent et Sonja Malzner, Maître de conférences en études germaniques, Université de Rouen, membre associée au Centre de Recherche EA 7387 Dire.

