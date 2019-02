Si vous êtes une femme, artiste amateur dans la peinture, la sculpture ou la photographie, vous avez une dernière chance de vous inscrire pour le Prix Célimène 2019. Initialement fermées au 15 février, les inscriptions ont été prolongées de quelques jours pour les retardataires. Depuis 15 ans maintenant, à l'occasion de la Journée du Droit des Femmes, Conseil Départemental de La Réunion attribue ce prix récompensant la créativité des femmes artistes de l'île. Les inscriptions en ligne se termine ce 20 février et le dépôt des oeuvres est fixé au mardi 26 février 2019 à 16 heures.

La date limite du dépôt des oeuvres est fixée au mardi 26 février 2019 à 16h.



Depuis 15 ans, à l’occasion de la Journée de la Femme, le Conseil Départemental de La Réunion attribue le " Prix Célimène " dans le cadre d’un concours de créativité, destiné aux femmes artistes amateurs, dans les disciplines de la peinture, de la sculpture et de la photographie relevant du domaine des arts visuels.



Retrouvez le règlement du Prix Célimène

Plus d'informations sur le site du Département ou :



Direction de la Culture et du Sport

39, bis rue du Général de Gaulle à Saint-Denis

Tél : 02.62.94.87.00

celimene@cg974.fr



Dotations



Le Département attribuera plusieurs prix dont le " Prix Célimène " suite à la sélection du jury selon les modalités suivantes :



1er prix, " Prix Célimène 2019 " : 3 000 €

2ème prix : 2 000 €

3ème prix : 1 500 €



Une boutique de matériel de dessins, peintures et loisirs créatifs, partenaires du Prix Célimène 2019 proposera également aux heureuses gagnantes des chèques-cadeaux.

L'année dernière, Larissa Balthazar a reçu le prix Célimène 2018

" Une seconde chance pour mes mains ". Cette oeuvre a retenu l’attention du jury. Elle se situe bien dans le contexte du prix Celimène, créativité mise en avant d’une nouvelle expression artistique (ici scénographie et photographie). L’image n’est pas dans les clichés. Elle se distingue par son originalité. L’oeuvre évoque la sérénité et le temps pris pour soi. Elle véhicule l’espoir. Au niveau artistique, par l’ambiguïté de l’image et la justesse du cadrage, l’oeuvre se révèle être une composition plastique interessante.

