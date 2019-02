Ce mardi 26 février 2019, Claudette Grondin, Vice-présidente du Département déléguée à l'Environnement,accompagnée des Vice-présidents de la Collectivité, Laurence Mondon et Enaud Rivière, du maire du Tampon André Thien Ah Koon et du Directeur régional de l'ONF, Sylvain Léonard, a inauguré le plus long parcours de l'île aménagé pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) en milieu naturel. "C'est sur l'aire d'accueil du Plateau du Nez de Boeuf, l'une des plus fréquentées sur la route du Volcan, que ce parcours long de 660 mètres linéaires a été présenté à la presse et aux acteurs oeuvrant au bien-être des personnes porteuses de handicap. Le lieu offre un espace de découverte très large avec la présence de bosquets originaux de petits Tamarins des Hauts et, s'ouvre au Sud, sur un panorama incomparable sur l'ensemble de la Rivière des Remparts" souligne le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous

"La Collectivité est engagée depuis plusieurs années dans l’accueil detous les publics sur les espaces naturels. Et l’accès des PMR est envisagé chaque fois que possible en fonctiondes contraintes physiques et environnementales. Actuellement l’île compte 16 sites accessibles aux personnes porteuses de handicap. L’objectif est d’élargir cette offre mais également de la faire mieux savoir auprès des intéressés. Je suis réellement fière de l’aménagement de ce nouveau site que nous avons puréaliser avec notre partenaire l’ONF, avec des financements du FEADER. Le Département réaffirme aujourd’hui sa volonté de conjuguer pleinement etefficacement solidarité sociale, solidarité économique et territoriale auprofit du développement des Hauts et de l’accès pour tous. Je suis certaine que d’autres parcours verront le jour et donneront ainsi à ce public prioritaire,l es mêmes émotions et sensations qu’à nous tous" a déclaré Claudette Grondin



Un parcours qui répond aux attentes des personnes à mobilité réduite



Les adhérents de l’association sportive des personnes handicapées du Tampon ainsi que le Foyer d’Accueil Occupationnel (FAO) de Saint-Pierre avaient fait le déplacement pour tester le parcours : "nous sommes ravis d’être ici aujourd’hui. Cet aménagement est formidable. Dans les allées, il est possible de croiser les fauteuils et les pentes à 24%, c’est super. Et pour l’anecdote, c’est la première fois que j’admire le belvédère, le rempart caravant je ne pouvais pas y accéder. Avec les adhérents, on va revenir. Il y a un terrain de boules, nous pouvons faire cuire à manger et les kiosques sont bien aménagés. C’est réellement épatant" s’est exclamé Léon Grondin, le Président de l’association sportive des personnes handicapées du Tampon.



Aménager les sites, c’est développer une attractivité touristique et donner aux visiteurs la possibilité de découvrir des paysages exceptionnels



Le massif forestier du Volcan, forêt départemento-domaniale, est l’une des zones naturelles les plus visitées de l’île grâce à l’attractivité du volcan actif de la Fournaise, mais également aux nombreuses aires d’accueil aménagéesaux abords de la route forestière du Volcan, très prisées par le public local.

Ces aires d’accueil favorisent le développement des activités liées à la découverte dumilieu naturel, qui procurent des retombées économiques directes et indirectes importantes (pourle gîte du Volcan, mais également pour le village de Bourg Murat) et contribuent ainsi au maintien et à la création d’emplois dans les Hauts.

André Thien Ah Koon a rappelé que la plaine des Cafres était un lieu prédestiné pour être la capitale de La Réunion dans le domaine du tourisme des Hauts :" Les Hauts de l’île sont desespaces accueillant les touristes et ceux qui sont à la recherche d’un bienêtre ou l’amélioration de leur performance sportive. Nous sommes sur un site rare appartenant au patrimoine mondial de l’Humanité. Le Département, avec le concours de l’ONF, met à la disposition des populations et des touristes unaménagement extraordinaire, un parcours qui leur permettra de se promener et de faire aimer nos sites exceptionnels. Je tiens à féliciter la Vice-présidente du Département déléguée à l’environnement et le Département pour l’excellent travail qui est mené afin d’améliorer le domaine touristique " aindiqué le maire du Tampon.



Aire d’accueil du nez de Bœuf c'est :

Un site totalement réaménagé, renaturé et équipé qui répond parfaitement à une forte demande. Des matériaux naturels adaptés au site ont été utilisés : réalisation des travaux avec des blocs et pierres basaltiques, du scorie, des laves volcaniques…

Les objectifs stratégiques du Département en matière d’accueil, des lignes directrices majeures ont guidéces réalisations, à savoir :

• mieux accueillir tout enpréservant ;

• améliorer l’offre et leconfort des visiteurs ;

• offrir l’accessibilitéaux espaces naturels à tous.



Pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) :

• la création du plusgrand cheminement PMR de l’île d’une longueur de 660 mètres linéaires (en bétonfibré) avec point de vue sur la Rivière des Remparts et réaménagement duparking avec 2 places PMR ;

• la densification del’aire d’accueil : 2 kiosques équipés de table-bancs avec toiture en bardeauxet 1 belvédère dédiés aux PMR aménagé sur le point de vue de la Rivière desRemparts ;

• la création d’une tablede lecture du paysage et des points de vue complétée par un dispositif adaptépour les non-voyants.



Pourles familles, enfants et personnes âgées :

• la réalisation d’unenouvelle offre de pique-nique : 7 tables‑bancs en cryptomeria et de19 bancs monobloc en pierre de lave sciée ; 14 places à feux en lave volcanique

• l’aménagement d’unboulodrome au départ du cheminement.