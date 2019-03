Elles sont trois, trois femmes d'exception a être plus particulièrement honorées ce vendredi 8 mars à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du Prix Célimène, présidée par Cyrille Melchior, Président du Département, accompagné d'élus de la Collectivité. Guylène Lauret remporte le premier prix du concours de créativité Célimène pour son oeuvre " Métissage " en catégorie sculpture. Les deuxième et troisième prix sont respectivement attribués à, Marie Julie Gascon pour son oeuvre " Mythe de l'Aristophane" en catégorie photographie et Dominique Maud Robert pour son oeuvre intitulée "Evasion", en catégorie peinture. Leurs récompenses respectives sont de 3 000 euros, 2 000 euros et 1 500 euros.

Soutenir la création artistique et la partager autrement avec le plus grand nombre

Pour cette 15ème édition, 120 femmes concouraient et ont tenté leur chance à ce rendez-vous valorisant l’art et reconnu comme un événement important du calendrier culturel local. Elles se sont lancées dans toutes formes d’expression en présentant une œuvre originale et individuelle dans une des disciplines des arts visuels à savoir la peinture, la sculpture et la photographie.

Attendu par les femmes artistes amateures, ce concours leur permet, au travers de leurs œuvres, de sortir de l’anonymat, d’exprimer leurs émotions, de faire passer un message et de s’affirmer. Il offre également un espace d’expression et de diffusion puisqu’une exposition regroupe toutes les œuvres à la Villa du Département, au 18 rue de Paris à Saint-Denis. Ouverte au public, elle sera à découvrir gratuitement de 9h à 17h du lundi au vendredi jusqu’au 20 mars.

Sensibiliser l’ensemble de la société à la condition féminine, valoriser les talents de cette Réunion au féminin

Soucieux de valoriser la culture, de révéler des talents et d’encourager l’expression des femmes artistes-amateurs, le Département a créé en 2005 le prix CÉLIMÈNE, en hommage à celle qui distrayait en chansons et en poésies les voyageurs de passage dans son auberge de La Saline. Depuis sa création, ce concours a vu la participation de plus de 2 200 femmes et l'attribution de 53 prix.

Le Président du Département a salué le dynamisme de la créativité réunionnaise, et celui de la femme réunionnaise : " Très humblement, MERCI pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, et pour ce que vous apportez à la société. Je sais le chemin parcouru pour que les femmes aient leur place légitime. Je sais aussi le chemin qu'il reste à parcourir. Nul ne peut dire combien de temps sera nécessaire pour qu’enfin les femmes soient pleinement reconnues dans leurs droits. Mais qu’importe le temps, l’essentiel est de faire le choix de se rassembler au service de ce beau combat, qui est celui des femmes, des hommes, des jeunes, des institutions, des associations, des écoles, des clubs. Cet espace d’expression qu’est le prix Célimène est, à son modeste niveau, l’occasion pour le Département d’affirmer avec force et conviction son soutien à ce combat, et sa volonté de promouvoir la singularité exceptionnelle de chacune d’entre vous " a t'il déclaré.

Un prix Célimène Junior pour impliquer les adolescents dans les réflexions liées à la cause féminine

C’est en 2017 que le Conseil départemental ouvre ce concours aux classes d’arts plastiques des collèges. Dans une société où les droits des femmes sont encore trop souvent mis à mal et où les violences faites aux femmes persistent, il a paru pertinent d’impliquer les adolescents aux réflexions liées à la cause des femmes, par le biais d’une activité créatrice. Il leur a donc été proposé de réaliser une œuvre originale et inédite. Cette année, 7 collèges se sont inscrits au concours : le collège Terrain Fayard de Saint-André, le collège Gaston Crochet de La Plaine des Palmistes, le collège La Marine de Vincendo à Saint-Joseph, le collège Reydellet de Saint-Denis, le collège Simon Lucas de l’Etang Salé, le collège Terrain Fleury du Tampon et le Collège de la Ravine-des-Cabris.

Le Prix Célimène Junior a été décerné à la classe de 3ème 303 du collège Terrain Fayard dans la catégorie peinture pour l’œuvre " Couler la Réunion ". Les élèves se sont inspirés du tapis mendiant et ont utilisé du papier et du tissu de toutes les couleurs pour réaliser la chevelure qui représente la diversité ethnique et culturelle de l'île. Le visage montre une femme libre, indépendante, audacieuse et fière. Son chapeau est réalisé en papier journal enroulé pour donner du volume.

Les arts visuels dans toute leur créativité

La marraine et présidente du jury de l’édition 2019 est Christine Chetty-Payet, artiste plasticienne diplômée de l’Université de Sussex, Brighton, Royaume- Uni et membre du Conseil National des Arts depuis 2010 et directrice de l’Institut d’art et de design des Seychelles. Engagée dans la cause féminine, Christine Chetty-Payet reprend les matériaux, outils et techniques associés à la création artisanale féminine pour créer des images symboliques et métaphoriques évocatrices de la condition de la femme. Ses créations textiles renvoient aux difficultés rencontrées par les femmes, qu’il s’agisse de l’inégalité des genres, de l’irrespect des droits des femmes, de leur marginalisation ou encore des mutilations génitales, au sein de diverses sociétés et des contextes.

Présentation de l’œuvre lauréate

Le travail de la lauréate du Prix Célimène est celui qui évoque l’histoire d’une nation/peuple qui, tout au long des années/siècles a délibérément vécu et assisté à la transformation sociétale.

Une culture en flux, une nouvelle naissance d’espérance et de vision ! Un travail qui parle à ses spectateurs dans de nombreuses langues avec de nombreuses interprétations.

Le travail a reçu LE PRIX CELIMENE parce qu’il est original, magnifiquement exécuté avec un message fort d’espoir, celui qui explore un sujet qui n’est pas seulement perçu pertinent, mais aussi contemporain.

Il est à noter que les expressions contemporaines font souvent référence et traitent des questions relatives à la marginalisation, à l’identité et à l’inégalité.

Le travail de cette femme ne fait pas exception!

La lauréate de ce concours nous oblige à réfléchir sur une question que nous prenons souvent pour acquise et aborde l’esprit humain, la détermination et le voyage dans l’inconnu.

En appelant l’attention sur l’identité et la politique de notre époque, la lauréate persuade le spectateur de lutter contre la discrimination dans un mode silencieux et plus poétique tout en sensibilisant à une question qu’elle affronte au sein de sa communauté changeante. Célimène a été marginalisée en raison de sa race et de son statut qui lui ont refusé la possibilité d’avoir une éducation formelle. Pourtant, elle était une personne très talentueuse qui savait comment garder sa créativité vivante.

La lauréate de cette compétition nous oblige à réfléchir sur une question que nous prenons souvent pour acquise et qui aborde l’esprit humain, la détermination et le voyage dans l’inconnu.

Le jury

Christine CHETTY-PAYET, Artiste plasticienne, marraine du Prix Célimène

Patricia DE BOLLIVIER, Directrice de l’Ecole Supérieure d’Art de la Réunion

Florence LABACHE, Journaliste " culture " Le Quotidien

Florie BONNET, Artiste-Designer

Régine ROBERT, Artiste

Katia CAZANOVE, Coordonnatrice patrimoine, archives, architecture, musées, arts plastiques, design et photographie - Académie de la Réunion

François ATHENAS, Photographe

Migline PAROUMANOU-SOUPRAYEN, Artiste/scénographe

Ibrahim MULIN, Photographe

Laurent ZITTE, Photographe