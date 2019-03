Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 1 heures

Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé pourquoi les chéquiers Loisirs et Transport, distribués par le Département aux personnes en situation de handicap, n'étaient toujours pas arrivés. Malgré le communiqué du Département déclarant qu'ils seraient bel et bien reconduits selon la procédure habituelle, certains s'inquiètent et se posent des questions. On y répond.

