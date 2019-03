Ce vendredi 15 mars,19 récipiendaires, femmes et hommes, d'âges et d'horizons différents, étaient à la Villa du Département pour recevoir le prix Départemental du Mérite, des mains du Président du Département, Cyrille Melchior et des élus de la Collectivité. Ce qui réunit ces personnes c'est d'être, par leur parcours de vie, par leur combat mené ou encore par leur engagement personnel, des exemples de courage contribuant à faire avancer la société réunionnaise.

Créé en 2006 par le Conseil départemental dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la départementalisation, le Prix Départemental du Mérite récompense les parcours d’exception, des hommes et des femmes, modèles de courage et exemples d’insertion.

"Mettre dans la lumière nos concitoyens d’exception, c’est avant tout marquer leur mérite et les encourager car ils servent d’exemples et doivent donner l’envie à d’autres de s’investir. Cette année, dans sa prospection de citoyens extraordinaires, le Département a visé un certain nombre de secteurs d’activités dont l’agriculture, l’artisanat, le sport, la culture en accordant une large place au social, mission principale de la Collectivité. Ce soir, je suis très heureux d’honorer ces femmes et ces hommes, ces 19 Réunionnais formidables et de leur décerner ce Prix représenté par un trophée réalisé par l’Atelier du bois de goyavier. Merci et félicitations" a déclaré Cyrille Melchior.

Les nominés

Catégorie Agriculture et Forêt

Evelyne ROBERT : Eleveuse, maraîchère, Présidente commission des Agricultrices à la FDSEA

Joseph Jacky TECHER : Agent de l’Office National des Forêts (ONF)



Catégorie Artisan

Alix CLAIN : Artisan restaurateur

Laurent ENCATASSAMY : Artisan boulanger

Phillipe VIRAYE : Artisan terrassier



Catégorie Culture

Sabine THIREL : Plasticienne



Catégorie Economie solidaire

Colette DELNARD / FERRERE : Accompagnement dans le foncier



Catégorie Nouvelle technologie- accessibilité numérique

Pierre REYNAUD : Expert pour l’accessibilité numérique



Catégorie Sciences humaines et sociales

Alice PELERIN née RANOROJAONA : Ethno-médecine



Catégorie Social/personnes âgées et handicapées

Marie Marcelline CANY-CANIAN : Aidante familiale

Christiane RICKMOUNIE : Aidante familiale

Rose Marie GERBITH : Aidante Familiale

Vivienne ILLA Née DOSITE : Assistante familiale

Patrice LOUAISEL : Social/Accompagnement

Jeannette RIFOSTA : Social / Accompagnement

Moïse LAGARRIGUE : Social / Insertion



Catégorie Sport/handisport/Dirigeant

Mohamed ABDUL MAZUD : Dirigeant handisport

Aïcha BOUKIR : Insertion par le sport/Handisport

Anita TUREL : Engagement associatif dans le sport