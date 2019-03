Le préfet de La Réunion, le président du Conseil départemental, le directeur de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et la directrice de l'ARS OI ont décidé d'un commun accord de lancer un appel à candidature pour choisir "les personnes qualifiées bénévoles".

Leurs missions seront notamment les suivantes :

- accompagner l'usager des établissements sociaux et médico-sociaux dans ses démarches et la promotion de ses droits ;

- informer l'usager des suites données à sa demande et des démarches entamées dans le cadre de sa mission

Pour avoir le dossier complet, rendez-vous sur :

www.departement974.fr ou reunion.drjscs.gouv.fr ou www.ocean-indien.ars.sante.fr

Les candidatures doivent être envoyées avant le 17 mai à 2019 à minuit, à l'adresse suivante :

Département de La Réunion

Direction de l'Autonomie

2, rue de la Source

97488 Saint-Denis Cedex

Elles peuvent aussi être transmises par messagerie à dautonomie@cg974.fr