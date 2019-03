Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Des personnes âgées plus pauvres, qui vivent dans des conditions plus précaires et moins longtemps que les seniors métropolitains, le constat interpelle. D'autant que la population réunionnaise est vieillissante, en 2050, un quart des Réunionnais auront plus de 65 ans. Pour anticiper le phénomène, ce mardi 26 mars matin, les élus du Département et leurs partenaires sociaux et médico-sociaux se sont réunis dans l'hémicycle de la collectivité. L'occasion de faire un état des lieux sur nos gramouns et de lancer les premiers ateliers pour savoir quelle direction prendra ce plan seniors. Au mois d'octobre dernier, le dispositif était voté par les élus départementaux mais avant de lancer les premières actions en juin prochain, il faut déterminer quels sont les besoins. Plusieurs pistes de réflexion avant de passer au concret.

