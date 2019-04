Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a publié le communiqué suivant où il rend hommage à Michel Latchoumanin, l'universitaire décédé à 70 ans ce dimanche (troisième à partie de la gauche sur notre photo)

C’est avec émotion que j’apprends le décès de Michel Latchoumanin, universitaire et Vice-président du CREFOM.

Homme d’exception, il défendait ardemment les valeurs de Liberté, d’Egalité, et de Fraternité. Michel Latchoumanin était une de nos grandes mémoires, faisant partie de ceux qui font vivre et vibrer l’histoire réunionnaise. C’était aussi un penseur libre et engagé, portant chacun de ses combats avec conviction et détermination.

La disparition de Michel Latchoumanin est bien évidemment une perte immense pour La Réunion. A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.

Cyrille Melchior, président du conseil départemental