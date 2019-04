La résolution 2019 prise par l'équipe des Téat est d'utilité publique : associer la culture au développement durable. Cela se traduit dans le fonctionnement mais aussi dans une programmation qui réveille les consciences, qui interpelle, qui nous oblige à changer nos attitudes.

L'année est placée sous le signe de l’écocitoyenneté. Le vert domine avec des spectacles, des films, des conférences ou encore l’exposition " Quand les artistes passent à table ", et la programmation des Téat, n'a pas dérogé à la règle. Une dizaine de spectacles sont à prévoir pour les mois à venir.



Avril :



La 12ème Nuit des Virtuoses



La 12ème Nuit des Virtuoses mêlera les sons de la clarinette de David Krakauer, à la guitare sèche d’Adam Morkus et à la basse de Mohini Dey, qui à juste 21 ans est l’une des musiciennes la plus accomplie de son pays, l’Inde.

Vendredi 5 avril à 20H00 Téat Plein Air



Maskarad



Des étoiles du jazz à la création péï, il n’y a qu’un pas… qui nous mène du côté de la Kompani Ibao avec son Maskarad. Lo zistoir i espas dan in park poul… Inspiré par Macbeth de Shakespeare, les deux auteurs Sully Andoche et Barbara Robert nous emmènent dans les mascarades électorales réunionnaises et ses luttes pour le pouvoir.

Samedi 6 avril à 20H00 au Téat Plein Air sur la scène Badamier



Ziskakan : 40 ans de carrière



Ziskakan revient au Téat Plein Air, cette fois-ci pour deux soirs. 40 ans de carrière cela mérite bien deux soirées sous les étoiles. Une nouvelle formation pour ces deux rendez-vous Maya Kamaty, Danyèl Waro ou encore Nathalie Natiembé accompagnée par l’orchestre de l’Ecole des Musiques Actuelles pour une revisite de tous les classiques du groupe. Ziskakan tout en symphonie avec un chef d’orchestre et un arrangeur, la nuit promet d’être belle…

Vendredi 12 et samedi 13 avril à 20H00 au Téat Plein Air



8 000 mondes



C’est à une soirée spéciale que vous convie l’équipe du Téat avec " 8 000 mondes aveuglément " !

Une salle entièrement plongée dans le noir pour un voyage inédit dans notre propre imagination. Un spectacle entièrement accessible aux malvoyants et aux grands enfants qui aiment fermer les yeux pour mieux se laisser surprendre.

Mercredi 17 et jeudi 18 avril à 19H00 au Téat Champ Fleuri.



J’ai trop peur



Et on repart sur les chemins de l’école avec la pièce de théâtre " J’ai trop peur " de la compagnie du Kaïros. L’entrée en 6ème, un traumatisme vécu par des milliers d’enfants racontée ici comme un roman d’apprentissage.

Mercredi 24 avril à 19H00 au Téat Champ Fleuri



Manu Katché : The scope, 1ère partie Band Désordér



C’est une pointure qui clôture le mois d’avril au Téat. Un musicien hors pair qui a joué avec les plus grands, le grand Manu Katché est de retour à La Réunion. C’est sa batterie qui fragmentera la nuit St Gilloise en compagnie d’un trio de musiciens talentueux. Du pur bonheur.

Mercredi 27 avril à 12000 au Téat Plein Air



Mai-Juin-Septembre :



Com’Eddy



Et revoilà la parole sous forme de stand up avec un trublion découvert dans le documentaire " A voix haute ". Eddy qui sort du lot lors du concours d’éloquence Eloquentia. Eddy désormais chroniqueur, comédien, livre ici son premier spectacle Com’Eddy.

Mardi 7 mai à 19H00 au Téat Champ Fleuri



La voix mon péi : le nouveau spectacle de Thierry Jardinot



Une autre voix celle de Thierry Jardinot pour un spectacle " La voix mon péï ". Son humour comme le bon vin n’a pas vieilli. L’humoriste retrouve ici toutes ses inspirations, chansons, imitations, politique, personnages du quotidien… Le meilleur de Thierry Jardinot sur un plateau, venez rejoindre les 800 000 spectateurs qui se sont tordus de rire durant ses 33 années de carrière.

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 juin à 20H00 Téat Champ Fleuri

Vendredi 28 et samedi 29 juin à 20H00 Téat Plein Air



Manyan, les 30 ans



Manyan a 30 ans. Manyan c’est une histoire de famille, un frère et une sœur qui chantent le séga dans la bonne vieille tradition réunionnaise. Des textes qui racontent avec humour le quotidien des familles. Une soirée pou dansé avec Désiré Françoise, Pierrrette Payet ou encore David Louison.

Vendredi 7 et samedi 8 juin à 20H00 au Téat Plein Air



Casse-Noisette par le Ballet du Grand Théâtre de Genève



Casse Noisettte par le Ballet du Grand théâtre de Genève c’est une version originale du chef d’œuvre, créé en 1892. A l’origine c’est le chorégraphe Marius Petipa, le maître de Ballet impérial qui devait présenter ce ballet en deux actes, ce fut finalement son assistant Ivanov qui signera la création. Tchaïkoski assurera la composition de l’œuvre. L’univers " baroque " donne de la modernité et de l’énergie à cette version originale de Casse Noisette.

Jeudi 13 juin à 19H00 au Téat de Champ Fleuri ; vendredi 14 et samedi 15 juin à 20H00 au Téat Champ Fleuri ; Dimanche 16 juin à 15H00 au Téat Champ Fleuri



Tous les oiseaux



La religion et ses guerres, Wadji Mouawad nous parle d’amour impossible à cause des violences du monde. Elle est Arabe, lettrée ; lui est juif, scientifique. Sur fond du conflit israélo-palestinien, la pièce nous interroge sur l’amour, la philosophie ou encore l’identité.

Vendredi 6 et samedi 7 septembre à 19H00 Téat Champ Fleuri