Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a reçu ce mercredi 3 avril à la Villa du Département, 350 agents récemment titularisés ou stagiairisés.

" Félicitations et pleine réussite à tous ! Vous intégrez la grande famille de la fonction publique territoriale. C’est une étape très importante dans une vie professionnelle. Notre Collectivité a besoin d’agents portant les valeurs du service public et cette volonté de servir l’intérêt général en mettant en œuvre le projet politique porté et validé par les conseillers départementaux " a déclaré Cyrille Melchior.



Des chantiers d’importance en matière de ressources humaines et de conditions de travail



Cette matinée d’échange et de partage a permis au président de rappeler l’importance du dialogue social qui a fait l’objet de la signature d’une charte en interne pour fixer la feuille de route en matière de dialogue, de concertation sur l’organisation de l'administration et la vie des agents.

Il a également annoncé les grands chantiers à venir en matière de ressources humaines à savoir la refonte du temps de travail pour garantir le respect des obligations légales, améliorer la qualité du service public et la vie au travail, et la poursuite de la mise en place du régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents. Enfin, le Président a précisé les investissements qui seront menés sur le bâtimentaire afin d’améliorer le cadre de vie des agents.



Michel Courteaud, nouveau Directeur Général des Service du Conseil départemental



Michel Courteaud, le nouveau directeur général des services, a été présenté officiellement. Agent du département depuis 1998, M. Courteaud connait parfaitement la collectivité départementale. Il a également été directeur de l’eau de 2007 à 2012 avant d’assurer, jusqu’au 31 mars, la fonction de directeur général adjoint du pôle développement. Il succède donc à Pierre Bayle, qui a fait valoir ses droits à la retraite. " Michel Courteaud est un serviteur assidu et rigoureux de l’intérêt général avec lequel j’ai toujours eu plaisir à travailler " a souligné le Président ajoutant à l’attention de l’assemblée " Je vous remercie pour votre implication et je sais pouvoir compter sur votre engagement afin d’être des fonctionnaires exemplaires et efficaces ".