Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

Entre 1962 et 1984, 2000 enfants réunionnais étaient enlevés à leur famille et envoyés arbitrairement dans 65 départements de l'Hexagone. Ce jeudi 4 avril, un accord a été signé entre le conseil départemental et le ministère des Outre-mer afin d'accompagner ces personnes à redécouvrir leurs racines et leur histoire si elles le souhaitent.

Entre 1962 et 1984, 2000 enfants réunionnais étaient enlevés à leur famille et envoyés arbitrairement dans 65 départements de l'Hexagone. Ce jeudi 4 avril, un accord a été signé entre le conseil départemental et le ministère des Outre-mer afin d'accompagner ces personnes à redécouvrir leurs racines et leur histoire si elles le souhaitent.