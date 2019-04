C'est au Musée de Villèle que Cyrille Melchior, président du Département, Angélique Goodall, directrice régionale adjointe de Pôle emploi Réunion et Philippe Lariche, directeur général de Burger King ont signé une convention de partenariat visant à soutenir l'insertion et l'emploi de Réunionnais. La signature a eu lieu ce vendredi 5 avril 2019 avant l'ouverture de la première édition des Rencontres départementales pour l'Emploi. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département

"A La Réunion, où le taux de chômage frôle des records, il est nécessaire de créer des cercles vertueux, créateurs de solidarité, d’emploi et d’initiatives économiques. C’est ce que s’efforce de faire tout au long de l’année le Département à travers une ambitieuse politique d’insertion tournée vers l’Economie Sociale et Solidaire, vers la création d’entreprises et vers le développement de filières innovantes.

Le souhait de la Collectivité départementale est de créer des passerelles entre les différents partenaires. Cyrille Melchior l'a souligné en indiquant " il est essentiel de créer des synergies positives, de travailler ensemble afin d’accompagner au mieux nos publics à trouver une voie d’insertion. J’ai donc initié cette démarche dès mon élection à la présidence du Département, en signant une convention avec le Directeur régional de Pôle Emploi. Cette convention posait les bases d’un partenariat renouvelé, s’inscrivant pleinement dans les objectifs du plan pauvreté, à savoir : créer une approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA ".

Mutualiser les moyens et les compétences pour un meilleur accompagnement des Réunionnais

Cette démarche a permis au Département d’engager un renouveau de la solidarité départementale, une solidarité qui se veut collective, inclusive, tournée vers l’humain et un objectif d’insertion durable.

Deux axes portent cet accompagnement. Tout d’abord celui de la proximité en mettant à disposition 6 travailleurs sociaux dans les territoires afin qu’ils soient des interlocuteurs privilégiés, en lien avec le conseiller Pôle Emploi ; puis un accompagnement individualisé en tenant compte de chaque parcours, de chaque situation, de chaque histoire de vie, avec les spécificités, les difficultés et les aspirations respectives.

" Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle étape dans la construction de ce partenariat, associant le monde économique qui œuvre à la création d’emplois et de richesses sur le territoire. Aussi, je tiens à adresser nos remerciements à Burger King et à son Directeur Général, Philippe Lariche. Merci pour la confiance que vous nous témoignez. Merci pour la confiance que vous accordez également aux candidats qui ont fait le déplacement. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le Département, pour nos publics, et pour nos partenaires. Nous avons la ferme ambition de multiplier dans les mois qui viennent ces initiatives et ces rencontres, porteuses de perspectives d’emploi et d’insertion " a déclaré le Président du Département.

Premières édition des rencontres départementales pour l’emploi

Ces Rencontres permettent avant tout d’ouvrir de nouvelles portes aux demandeurs d’emploi, en les accompagnant dans la concrétisation de leur ambition, celle d’une insertion professionnelle réussie et durable.

" Nous sommes fiers de travailler avec le Département et de conforter notre partenariat. Signer cette convention avec Burger King, c’est offrir de réelles opportunités aux bénéficiaires du RSA. C’est leur donner des solutions d’emplois et d’évolution dans les métiers de la restauration, un secteur qui recrute. Burger King offre aujourd’hui 102 postes sur toute l’île et s’engage à accompagner, à former et à donner un emploi. Il faut aujourd’hui montrer sa motivation, son savoir-être et son envie de travailler et de s’insérer durablement " a indiqué Angélique Goodall.

Ce vendredi 5 avril, près de 300 jeunes avaient répondu présents à l’invitation du Département et de Pôle Emploi pour rencontrer les 12 recruteurs de la chaine Burger King. Sélectionnés selon leur profil, leur aptitude, leur parcours, et ce, grâce aux fichiers croisés des deux entités, ces jeunes se sont vus proposer 102 postes sur toute l’île dans les différents corps de métiers de la Société Burger King.

" Je suis certain que le bilan de ces premières rencontres sera positif tant pour les demandeurs d’emploi que pour nos recruteurs. En effet, grâce à la sélection effectuée par le Pôle Emploi et le Département, les personnes présentes répondent parfaitement aux attentes de notre société . Nous ne perdons pas de temps et elles sont motivées. Le RSA n’est pas une fatalité. Il faut de la bonne volonté et je suis heureux de la présence d’autant de candidats aujourd’hui. Se former chez Burger King est un vrai ascenseur social" précise Philippe Lariche".