Mardi 9 avril, sur le campus du Tampon, Daniel Gonthier, vice-président du Département et Pierre-François Mourier, directeur du Centre international d'études pédagogiques (CIEP), ont signé une convention cadre pour renforcer leur partenariat, entamé il y a une dizaine d'années.

Installé sur le campus de l'Université du Tampon, ce centre est le seul ultramarin de l'établissement public national au service de l'éducation et du français. Il a pour mission de le représenter dans l'océan Indien et en Afrique australe et orientale, mais aussi de valoriser l'expertise française à l'étranger et participer à l'effort d'attractivité de la France.

Cette convention a notamment pour objectifs la diffusion de la francophonie, la coopération éducative, la mobilité des jeunes, des échanges linguistiques, la formation d'enseignants.