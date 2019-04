Le Conseil départemental gère plusieurs espaces naturels sensibles à La Réunion. La collectivité souhaite valoriser son patrimoine, afin d'en faire un levier pour la création d'emplois et de richesses. Cet appel à candidatures vise donc à confier la mise en valeur agricole d'une partie de ces espaces aux agriculteurs ou aux organismes compétents dans le cadre de contrats particuliers

Neuf sites sont proposés pour une durée de cinq ans sur des parcelles allant de deux à 18 hectars au relief vallonné et entrecoupé de ravines et de sentiers. Il s’agit de sélectionner des projets qui s’appuient sur les atouts et potentiels des territoires et basés sur l’installation d’activités agricoles traditionnelles ou novatrices, respectueuses de l’environnement.



Les candidats devront obligatoirement répondre à ces critères :



• Expérience et/ou compétences dans le milieu agricole



• Fiabilité technique du projet, qualité des itinéraires techniques proposés, conduite des sols



• Viabilité économique du projet, pertinence des investissements envisagés



• Motivation et insertion dans le tissu socioéconomique local



• Connaissances ou expérience des démarches agro-environnementales



Une visite du site est obligatoire avant tout dépôt de candidature. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 avril.