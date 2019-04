La première étape du Forum Solidarités s'est tenue ce lundi 15 avril 2019. Trois autres forums se tiendront les 16, 18 et 19 avril, respectivement à Saint-Benoît, Saint-Pierre et Saint-Leu. L'objectif étant d'informer et débattre avec les différents acteurs de l'énergie à La Réunion, sur la précarité énergétique des ménages. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Réunir les travailleurs sociaux pour mieux connaître les difficultés des Réunionnais : c’est la ligne de conduite pour ces 4 forums organisés sur toute l’île durant une semaine. " Dans les dépenses des familles, l’électricité pèse lourd parfois ", explique le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior. " Les travailleurs sociaux repèrent les familles en difficulté, après nous essayons de les accompagner, et avec EDF on met en place des solutions. "

Dans l’hémicycle du Conseil départemental étaient réunis les associations, des représentants de la DEAL, de la CAF, du CCAS… Tous réunis pour s’informer mutuellement et débattre des plans à venir et des solutions à trouver pour aller vers une meilleure consommation électrique dans les foyers. L'idée étant à terme de mettre en place l'intervention d'un service local pour apporter une aide personnalisée aux familles.

Trois piliers principaux

Le plan conjoint d’EDF et du Département s’articule autour de trois axes majeurs : l’anticipation, l’ancrage territorial (avec une équité de service entre les hauts et les bas) et un accompagnement plus individualisé. " Anticiper pourquoi ? Parce que devoir procéder à des coupures d’électricité pour factures impayées, c’est aussi compliqué et désagréable pour nous que pour le foyer ", affirme Olivier Duhagon, directeur régional d’EDF.

Parmi les points abordés, la mise en valeur du chèque énergie. " On estime qu’un client sur cinq n’utilise pas ce chèque ", affirme Olivier Duhagon. " Il y a une communication mais elle est insuffisante. "

" Environ 5 400 familles en difficulté sont suivies par le Département et EDF ", ajoute Cyrille Melchior. Et à La Réunion, la précarité énergétique touche plus de 40% des ménages. Autant de gens, donc, qui peinent à payer leur facture ou qui n’ont pas les équipements nécessaires pour faire baisser leur consommation d’électricité. Pour les aider, le Département rappelle l’existence du Fonds de solidarité au logement : il est d’ailleurs passé de 193 à 201 euros en moyenne par famille et par an.

Des gestes quotidiens méconnus

Mais faire baisser sa consommation, ça passe aussi par les petits gestes du quotidien, qu’il faudrait communiquer davantage : " Ces petites habitudes à avoir sont parfois méconnues ", affirme Cyrille Melchior, " comme lancer le lave-linge la nuit de préférence, ou changer ses ampoules pour préférer des points lumineux à basse consommation. "

Objectif : réduire de 20% la consommation électrique en travaillant sur de nouvelles sources d’électricité. Selon le directeur régional d’EDF, les objectifs fixés par la Région vont vers une baisse de la consommation de 8% d’ici 2028.

Pourtant les tarifs d’EDF risquent d’augmenter de près de 6%. Une hausse qui ne dépend pas d’EDF directement, rappelle Olivier Duhagon : " on attend la décision de l’Etat à ce sujet. Mais une chose est sûre, si les tarifs augmentent, il faudra aider nos clients encore plus. "

" Ce qu’il faut retenir de ces forums, c’est qu’on veut faire reculer la précarité ", déclare Cyrille Melchior. " On veut faire reculer la misère… Je n’ai pas de baguette magique mais il faut unir nos forces. "

mm/www.ipreunion.com