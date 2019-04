Huit médailles, dont quatre en or, ont été décernées aux produits réunionnais lors du Salon de l'agriculture 2019. 23 exposants avaient fait le voyage, certains pour la toute première fois. Le Conseil départemental tenait donc à féliciter chacun d'entre eux ce mercredi 17 avril 2019.

" C’est une vitrine exceptionnelle pour le savoir-faire réunionnais " se sont accordés Serge Hoareau, vice-président à l’Agriculture du Conseil départemental, et les différents exposants. Et pour cause, le salon a accueilli cette année plus de 663.000 visiteurs. Une occasion en or pour les 23 agriculteurs et transformateurs réunionnais.

La production locale s’est d’ailleurs démarquée dans plusieurs domaines : la vanille, pour la cinquième année consécutive, le rhum et la confiture. Au total, huit médailles, dont quatre médailles en or, ont été décernées aux entreprises les Saveurs de la Fournaise (or), la Vanilleraie (or), Provanille (or), le Comptoir de Mélissa (argent), Soleil Réunion (argent) et la Rivière du Mât (argent et bronze). Des diplômes ont d’ailleurs été remis à chacune de ses entreprises ce mercredi pour les féliciter.

De nouvelles opportunités en métropole

" Ces victoires ouvrent de nouveaux horizons aux produits péi, a déclaré Serge Hoareau, qui se sont traduites par des prospectives de partenariats ". En effet, une convention partenariale a été signée entre l’entreprise La réunion des talents et la filière Leclerc Normandie, afin d’offrir à la production locale des étales dans leurs magasins. La société réunionnaise est à présent en discussion avec la filière bretonne, pour étendre le nombre de magasins où les productions locales seront disponibles.

Si le village réunionnais a rencontré un succès indéniable, l’objectif est maintenant de fidéliser une clientèle qui a découvert les saveurs de l’île. " Nous visons à pérenniser la visibilité de nos entreprises, en discutant notamment avec de nombreuses centrales de distribution afin d’étendre notre réseau " a conclu Serge Hoareau.

Un appel à projets devrait être lancé d’ici peu, afin de sélectionner les exposants du salon 2020. La plupart des entreprises de cette année ont annoncé vouloir renouveler leur participation.

Retrouvez notre interview de Serge Hoareau ci-dessous

as/www.ipreunion.com