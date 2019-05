Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Du mardi 21 mai au 25 mai 2019, l'ALEFPA (association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie) et son comité local pour le logement autonome des Jeunes (CLLAJ) de l'Ile de la Réunion organisent la 3ème édition départementale de la Semaine du logement des jeunes. L'occasion de sensibiliser bailleurs et institutions, et d'informer les jeunes sur leurs droits. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

