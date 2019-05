Lancé le 13 novembre 2018 par le Département, le concours de création audiovisuelle Ciné Collège a intéressé plusieurs établissements scolaires. Les votes sont désormais ouverts au public qui a jusqu'au 31 mai pour désigner ces cinq films préférés

Quinze collèges de l'île ont travaillé pendant l’année scolaire sur le thème de " mon quartier, mon collège et moi ", pour le mettre en images. Les quinze films de dix minutes maximum sont prêts et attendent le soutien des spectateurs.

Le vote se déroule jusqu'au 31 mai. Le Département vous invite à voter pour votre coup de cœur sur le site du Département. Après délibération du jury (dont la note comptera pour moitié dans le classement final), cinq premiers lauréats seront récompensés et recevront des prix allant de 500 euros à 3000 euros.

Pour rappel, "cette opération dédiée à la création audiovisuelle se veut être un nouveau levier de réussite. Elle sensibilise les élèves au langage cinématographique et leur donne l’opportunité d’acquérir et d’aiguiser un regard à la fois critique et esthétique, tout en étant accompagnés par des professionnels" note le conseil départemental.

Les 14 collèges participants (un établissement s'est désisté) sont les suivants :

• Thérésien Cadet

• E. Adam de Villiers

• L’Étang

• Célimène Gaudieux

• Mille Roches

• Auguste Lacaussade

• Deux Canons

• Joseph Hubert

• Elie Weisel (Chaudron)

• Antoine Soubou

• Bras Panon

• Chemin Morin

• Jules Reydellet

• Ligne des Bambous

