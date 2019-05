L'AFROI, avec le soutien du Conseil Départemental, invite le public, les personnes diagnostiquées fibromyalgiques, les personnes qui se reconnaissent dans cette maladie ainsi que leur famille à participer à la Journée Mondiale de la Fibromyalgie. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Le rendez-vous est donné le dimanche 12 mai 2019 à Saint-Denis au Jardin de l’Etat, un stand au niveau de la petite scène située après l’entrée principale à droite sous les arbres longeant la rue de la Source. L'accueil du public se fait de 10h à 17h.

Objectifs :

• Faire connaître l’association.

• Sensibiliser le public à cette maladie qui a un retentissement important et lourd dans toutes les sphères de la vie de la personne malade.

• Accueillir les personnes fibromyalgiques et leur donner la parole, pour s’informer ou partager sur leur vécu avec la maladie.

• Echanger en toute simplicité autour d’un pique-nique partage dans une ambiance amicale et conviviale.

• Mobiliser les participants pour adhérer à l’association et contribuer ainsi à multiplier les actions de solidarité en direction des malades.

Plusieurs activités se dérouleront sur site :

• Atelier de découverte de la sophrologie.

• Atelier d’art thérapie au travers du modelage pour laisser parler les mains.

• Atelier découverte de Tai Chi et Qi Gong.

• Animation musicale par Joël Manglou.

Chacun peut apporter quelque chose pour contribuer au pique-nique partage. Pensez donc aux couverts, aux chaises, éventuellement à une petite table. Pour ceux ou celles qui souhaitent participer à l’un des ateliers de découverte de la sophrologie, pensez à prendre un petit coussin, un tapis de gym ou une serviette. L'adhésion est possible sur place.

www.ipreunion.com