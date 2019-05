Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Le Niagara canoë-kayak club (NCKC) organise ce dimanche 19 mai 2019 la deuxième journée de course en ligne de la saison, inscrite au Championnat régional et ouverte aux minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

