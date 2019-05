Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Après 153 de ses agents du Nord et de l'Est de l'île réunis mardi dernier à Saint-Denis, le Département a remis la médaille du travail à 120 agents du Sud et de l'Ouest, ce jeudi 16 mai 2019, au musée de Villèle. Cyrille Melchior a une nouvelle fois exprimé la reconnaissance de la Collectivité départementale.

