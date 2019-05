Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 21 mai, le Sidélec et la collectivité départementale, ont signée une convention pour une durée de trois ans. L'objectif, continuer à ancrer leurs projets dans une démarche de développement durable. La collectivité et le distributeur d'énergie électrique ont identifié deux axes d'intervention pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Ces partenaires de longue durée vont accentuer leurs efforts dans la maîtrise des consommations énergétiques pour être au plus près des besoins et renforcer l'utilisation des énergies propres et renouvelables. Des projets ambitieux à la hauteurs de l'urgence à agir dans ce domaine.

Ce mardi 21 mai, le Sidélec et la collectivité départementale, ont signée une convention pour une durée de trois ans. L'objectif, continuer à ancrer leurs projets dans une démarche de développement durable. La collectivité et le distributeur d'énergie électrique ont identifié deux axes d'intervention pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. Ces partenaires de longue durée vont accentuer leurs efforts dans la maîtrise des consommations énergétiques pour être au plus près des besoins et renforcer l'utilisation des énergies propres et renouvelables. Des projets ambitieux à la hauteurs de l'urgence à agir dans ce domaine.