A l'occasion du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et dans le cadre des résidences d'artistes organisées dans les équipements culturels, le Conseil départemental est heureux de vous inviter à la création de "Niama, princesse, esclavée, libre". Une pièce de Shenaz Patel, avec Leone Louis (Compagnie Baba Sifon) et Laurent Atchama.

L'histoire. Niama, princesse du Sénégal, a environ 9 ans quand elle est razziée et emmenée comme esclave vers l’Ile Maurice. En 1755, presque un siècle avant l’abolition de l’esclavage, elle sera une des toutes premières femmes affranchies à La Réunion. Et accompagnera le destin exceptionnel de son fils, Lislet-Geoffroy, grand scientifique, premier "homme de couleur" à être élu à l'Académie des Sciences de Paris, symbole de la lutte pour l’abolition de l’esclavage et pour les droits de l’Homme.

Ce projet théâtral s’attache à documenter et donner voix et vie au destin hors du commun de cette femme. Une histoire de luttes qui n’est pas sans échos contemporains.

Deux représentations sont prévues aux Archives départementales de La Réunion, mercredi 29 et vendredi 31 mai à 18h30. Le spectacle dure environ 1h15. La réservation est obligatoire par e-mail à archives.departementales@cg974.fr avant le 27 mai en précisant le nombre de places souhaitées. Quelques places sont aussi encore disponibles aux deux représentations organisées pour les scolaires, les mêmes jours à 11 h.

